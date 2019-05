"Si nous échouons, ce sera en beauté." Jürgen Klopp a du panache, mais il ne faut pas pousser… L’ambiance d’Anfield reste sans égale, évidemment. Encore faut-il que les Reds, après la défaite du Camp Nou (3-0), possèdent les armes d’un exploit qui n’a été réalisé qu’à deux reprises à ce stade de la compétition dans toute l’histoire des Coupes d’Europe (*). Et la réalité de ce match retour, au coup d’envoi, c’est un onze de départ barcelonais qu’Ernesto Valverde a eu le luxe de laisser au repos ce week-end, en Liga, quand Klopp doit « bricoler » une attaque, orpheline de Mohamed Salah et de Roberto Firmino en titularisant Divock Origi et Xherdan Shaqiri aux côtés de Sadio Mané.

Mais il faut croire que l’esprit d’Anfield est plus fort que les absences. L’improbable scénario se met en place avec d’entrée l’ouverture du score pour Liverpool : une tête en retrait mal assurée de Jordi Alba et Mané récupère pour servir son capitaine Jordan Henderson, qui vient buter sur André ter Stegen, mais derrière, Origi est à l’affût pour faire basculer la soirée dans l’incertitude la plus totale (1-0, 7e).

Messi ne tiendra pas sa promesse

Ce Barça sait défendre, paraît-il, cette saison… Sans doute, mais c’est encore Lionel Messi son plus sûr atout sur ce premier dédoublement côté gauche entre Philippe Coutinho et Alba, dont le ballon en retrait permet à « La Pulga » de solliciter un Alisson à la claquette parfaite au premier poteau (14e). Des Catalans qui ratent un but tout fait, ou presque, sur cet excès d’altruisme d’Alba (16e).

L’ambiance est bouillante et le rythme élevé sur la pelouse, où l’on peut penser que les deux actuels meilleurs gardiens du monde se font face : Ter Stegen, décisif devant Henderson (23e), c’est encore Alisson qui sauve Liverpool avant la pause sur ce ballon servi par Messi pour Alba en échec devant le portier brésilien (45e+4). L’Argentin tente de secouer son équipe et de prendre les choses en mains, mais ses deux autres tentatives n’ont pas trouvé le cadre (19e, 45e+3).

L’idéal pour les Reds serait de marquer sans attendre dès la reprise… Mais Ter Stegen, est à la parade à son tour sur cette tentative du talon, sur corner et à bout portant, de Virgil Van Dijk (51e). Le duel à distance se poursuit, d’un but à l’autre, sur le contre, avec la passe de Messi pour Suarez et… l’arrêt d’Alisson (52e). Le portier batave est en revanche battu par deux fois, coup sur coup, sur le doublé de l’inattendu… Georginio Wijnaldum, rentré à la pause et dont la reprise au point de penalty est tout aussi gagnante (2-0, 54e) que le coup de tête au premier poteau (3-0, 56e) à chaque fois sur des centres venus de la droite signés respectivement par Trent Alexander-Arnold et Shaqiri. Le Barça frise le K.-O. debout…

Il n’y a bien sûr que Messi pratiquement pour réagir sur ce une-deux de trente mètres avec Ivan Rakitic, mais dans un angle fermé, c’est l’inévitable Alisson qui s’interpose (68e). Jusqu’à cette inspiration géniale d’Alexander-Arnold qui obtient et joue rapidement un corner fatal à des Barcelonais totalement inattentifs sur l’action, et c’est Origi, sans le moindre but en C1 avant cette soirée paranormale, qui d’une reprise dans la lucarne renvoie, comme l’an passé, Liverpool en finale, à Madrid, le 1er juin prochain (4-0, 79e). Le peuple d’Anfield peut scander le nom de l’ancien Lillois. Le Barça est éliminé, Messi ne tiendra pas sa promesse…

(*) Deux équipes sont parvenues à remonter un écart de 3 buts après le match aller en demi-finale pour se qualifier : le Panathinaikos en 1970-71 et… le Barça en 1985-86.