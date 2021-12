Ligue des Champions : Les réactions après PSG-Bruges

⌛️ Fin du match et fin de cette phase de groupes sur cette belle victoire ! (4-1)#PSGCLU

🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/i5XL0pb1UJ



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2021

: "On était concernés car la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Tous les joueurs veulent la jouer, on ne peut pas se permettre de la bâcler. On a fait un bon match, on s'est mieux trouvés. On était plus concernés. On va avoir deux mois et demi sans Ligue des Champions pour bien travailler (avant les huitièmes de finales en février, ndlr).(Sur le penalty laissé à Lionel Messi) :Il faut qu'il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous la rendre aussi. C'est bien pour lui qu'il finisse avec deux buts mais c'est bien aussi pour nous pour le futur.": "On était bien organisés, bien en bloc, plus compact. Cela nous a permis de trouver les solutions plus facilement et de nous créer des occasions. (La victoire)(Sa titularisation) Ça fait du bien, ça fait un moment que j'avais faim de ballons, de montrer que j'avais un rôle à jouer dans cette équipe. C'est une bonne chose.": "Kylian est un grand joueur, on ne le découvre pas aujourd’hui. Je crois que lui comme toute l’équipe ont eu un bon rendement.Je suis content que Leo et Kylian marquent deux buts, ce sont des joueurs offensifs qui ont besoin de connaître le chemin des filets.(Sur le penalty de Messi) : "Ils peuvent tous tirer le penalty avec leur qualité. C’est à eux d’identifier, sur le moment, qui en a le plus besoin, qui est le plus en confiance. C’est quelque chose qu’ils décident eux-mêmes sur le terrain.Mais toutes ces choses demandent du temps. La graine est plantée, les bourgeons sortent et avec le temps il y aura une plante, un arbre et de belles fleurs."