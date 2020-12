Ligue des Champions : les dates du duel Barça-PSG dévoilées

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a offert un nouvel affrontement à venir, au printemps prochain, entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Devenue un classique sur le plan européen, cette opposition entre catalans et franciliens est très attendue, même si la forme actuelle des deux équipes n'est pas à son meilleure. Ainsi, comme l'a communiqué l'UEFA, le match aller se déroulera au Camp Nou, le mardi 16 février prochain, et le match retour se disputera le mercredi 10 mars au Parc des Princes.





La finale de la Ligue des Champions se déroulera le 29 mai

Jürgen Klopp aura lieu. Pour le reste, voici ci-dessous, les dates des différentes rencontres des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions 2020-2021.

Messi & Neymar go head-to-head in the #UCL

Who's coming out on top? 🤔#UCLdraw pic.twitter.com/CjvXV5voTK



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

Lors des mêmes dates, un duel alléchant entre le Leipzig de Julian Nagelsmann et le Liverpool de16 février et 10 mars : Leipzig-Liverpool et FC Barcelone - Paris Saint-Germain17 février et 9 mars : FC Porto-Juventus Turin et FC Séville-Borussia Dortmund23 février et 17 mars : Lazio Rome - Bayern Munich et Atlético Madrid-Chelsea24 février et 16 mars : Borussia Mönchengladbach - Manchester City et Atalanta Bergame-Real Madrid.Le tirage des quarts de finale de la compétition se déroulera le 19 mars prochain avec des matchs disputés ensuite les 6 et 7 avril (allers) et 13 et 14 du même mois (retours). Les demi-finales se dérouleront les 27 et 28 avril (allers) puis 4 et 5 mai (retours). La grande finale de la Ligue des Champions se disputera le 29 mai, à Istanbul, au stade Atatürk.