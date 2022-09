Ligue des Champions : Les compositions de PSG-Juve

Rabiot et Paredes retrouvent le PSG, Milik en pointe

La première journée de la plus prestigieuse des compétitions de clubs débute ce soir pour le PSG. Sur la pelouse du Parc des Princes face à la Juventus Turin (21 heures), la formation entraînée par Christophe Galtier tentera de confirmer son rang alors que le club de la capitale figure, comme souvent, dans les potentiels vainqueurs du trophée.. Devant Donnarumma, aligné dans les buts, le trio Kimpembe–Marquinhos-Ramos sera présent en défense ; tandis que Nuno Mendes et Hakimi animeront les côtés. Au milieu, le double pivot sera formé par la paire Verratti-Vitinha, qui sera donc là malgré sa sortie sur blessure à Nantes. Devant, pas de surprise, le trio Messi-Mbappé-Neymar sera aligné.En face, c'est une Juventus Turin privée de Paul Pogba et Angel Di Maria qui tentera d'afficher un visage plus coloré que celui démontré en Serie A. Actuellement septième du classement en Italie, la Vieille Dame entraînée par Massimiliano Allegri s'avancera dans un schéma en 3-5-2. On retrouvera notamment. Devant, place au duo Arkadiusz Milik-Dusan Vlahović.: Donnarumma - Kimpembe, Marquinhos, Ramos - Mendes, Vitinha, Verratti, Hakimi - Neymar - Messi, Mbappé.: Perin - Danilo, Bonucci, Bremer, - Kostic, Miretti, Paredes, Rabiot, Cuadrado - Vlahovic, Milik.