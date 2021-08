Ligue des Champions : Le tirage au sort se précise

La phase de poules de la Ligue des Champions approche à grands pas ! Dans une semaine, son tirage au sort aura lieu à Istanbul. Alors qu'il reste encore six places à prendre pour intégrer le top 32 du football européen, les chapeaux sont déjà en grande partie connus. Avec un deuxième pot plus dense que jamais, il y aura des chocs d'entrée et probablement des gros qui n'accéderont pas aux huitièmes de finale. Etant donné que le statut de tête de série est offert aux champions des six meilleurs championnats à l'indice UEFA mais aussi aux derniers vainqueurs de la C1 et de la C3, des équipes comme Lille, le Sporting Lisbonne, l'Inter Milan ou Villarreal seront protégées.



Si Chelsea, l'Atlético Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich sont aussi dans ce pot 1, ce n'est pas le cas de cadors comme le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, Manchester United, Paris, Liverpool, Séville ou le Borussia Dortmund. Ces huit formations sont dans le deuxième chapeau. Et sont autant d'épouvantails pour les autres qualifiés.

Des explications entre favoris dès la phase de poules ?

Pep Guardiola et Lionel Messi pourraient donc finir par se retrouver dès l'automne mais uniquement dans un remake précipité de la dernière demi-finale de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG. Un tel duo ne laisserait que très peu de chance de qualification aux deux autres membres du groupe. Même si on retrouve des habitués aux épopées continentales dans le chapeau trois. L'Ajax Amsterdam, le RB Leipzig ou l'Atalanta Bergame en font partie. Et ils pourraient être rejoints par Monaco si le club de la Principauté se qualifie et que les résultats des autres barrages lui sont favorables. Pour le moment, ce n'est pas le cas avec les options prises par le Benfica, ou le Red Bull Salzbourg.



S'ils renversent la situation face au Shakhtar Donetsk, les hommes de Niko Kovac seront plus probablement dans le quatrième chapeau. Là où les clubs les plus modestes ont l'habitude d'être placés, l'équipe à éviter est déjà connue : l'AC Milan. Pour son retour en C1, le club lombard est au même niveau que Bruges, Wolfsburg ou des équipes qui ont remporté le barrage aller comme le Sheriff Tiraspol, les Young Boys ou Malmö. Il n'est pas impossible de voir un groupe de la mort composé de Chelsea, du PSG, du RB Leipzig est des rossoneri. Autant de chocs qu'il ne faudra pas manquer lors des six journées européennes prévues d'ici à la mi-décembre.