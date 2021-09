Carlo Ancelotti a annoncé l'équipe du Real Madrid qu'il emmènera avec lui pour affronter l'Inter Milan, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, mercredi soir au Stadio Giuseppe Meazza. En l'absence de Marcelo, de Ferland Mendy et de Gareth Bale, certains autres joueurs seront obligés de prendre le relais. Marcelo a subi une blessure musculaire à l'entraînement ce lundi 13 septembre et devra passer des tests mardi pour déterminer l'étendue de la blessure.

Bale absent longue durée

Gareth Bale a également contracté une blessure aux ischio-jambiers qui l'empêchera de jouer pendant une longue période. David Alaba et Luka Jovic ont tous deux été retenus dans le groupe, malgré les inquiétudes concernant l'état de santé d'Alaba. La liste des blessés du club comprend actuellement Marcelo, Ferland Mendy, Bale, Toni Kroos et Dani Ceballos.



L'équipe du Real Madrid contre l'Inter :



Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Toni Fuidias, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Miguel Gutierrez, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Eduardo Camavinga, Antonio Blanco, Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Jovic, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Mariano Diaz