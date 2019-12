Fortunes diverses pour les clubs français en 8es de finale de la Ligue des Champions ! Le Paris Saint-Germain évite un gros poisson en héritant de Dortmund. La tâche ne sera pas aisée pour le club de la Capitale mais la mission est loin d'être impossible. En revanche, Lyon a du souci à se faire. Le chance n'a pas été au rendez-vous pour le club du président Jean-Michel Aulas qui affrontera la Juventus Turin. Le champion d'Italie fait partie des grands favoris pour le sacre final.

Le tirage au sort a réservé plusieurs chocs très alléchants pour la suite de la compétition. Le Real Madrid affrontera Manchester City dans LE choc des 8es. La rencontre Chelsea-Bayern Munich sera à suivre de très près, tout comme l'opposition entre Liverpool et l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone devra se méfier de Naples, tout comme Tottenham de Leipzig. Enfin, duel d'indécis entre Valence et l'Atalanta, affiche la plus faible des 8es de finale.

Le tirage complet des 8èmes :