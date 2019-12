La phase de groupes de la Ligue des Champions n’est pas encore tout à fait terminée que le PSG et Lyon se projettent déjà sur les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Miraculeusement qualifiés après leur nul contre le RB Leipzig mardi (2-2), les Gones connaissent même l’identité de leurs six adversaires potentiels avant le tirage au sort, effectué lundi prochain.

Ne pouvant affronter Leipzig, avec qui ils partageaient le même groupe, ou le PSG, issu du même pays, ils auront probablement un cador au menu. Le Bayern Munich, la Juventus Turin, Liverpool et le FC Barcelone compilent 18 Ligues des Champions (35 finales au total), et sont tous candidats au titre dans des championnats majeurs. Ce sont aussi des clubs que l’OL a déjà croisés au XXIeme siècle, avec plus ou moins de réussite. Largué par les Reds en Premier League cette saison, Manchester City pourrait tout miser sur la Ligue des Champions et devenir un adversaire redoutable dans cette compétition, même si les Lyonnais avaient réussi l’exploit de gagner à l’Etihad Stadium la saison passée. Reste Valence, a priori l’adversaire le plus abordable sur le papier (8eme de la Liga), même s’il a tout juste sorti l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste en titre.

Les adversaires potentiels de l’OL



Bayern Munich

Manchester City

Juventus Turin

Liverpool

FC Barcelone

Valence

Le PSG encore face à Mourinho ou à Chelsea en 8emes ?



Le PSG n’est lui pas tout à fait fixé sur la liste complète de ses adversaires potentiels. Il en connait néanmoins quatre sur six : Tottenham, Naples, le Borussia Dortmund et Chelsea. De potentielles retrouvailles avec José Mourinho, désormais manager des Spurs, à celles avec les Blues, que les Parisiens ont éliminé deux fois en 8emes de finale (2015 et 2016) après avoir perdu contre en quarts de finale en 2014, il n’y aurait rien de simple.

Certes le Napoli et le BVB ne sont pas souverains cette saison, mais ça reste des déplacements compliqués négociés à l’aller. Sans oublier que l’Atlético Madrid est en ballottage favorable pour s’ajouter au contingent. Le plus simple a priori sur le PSG, ce serait d’hériter du « survivant » du groupe C, qui sera le Shakhtar Donetsk, le Dinamo Zagreb ou l’Atalanta Bergame. Mais vu que les clubs d’un même pays ne peuvent s’affronter entre eux, ce ne sera pas la plus grande probabilité pour Paris.

Les adversaires potentiels du PSG



Tottenham

Shakhtar Donetsk/Dinamo Zagreb/Atalanta Bergame

Atlético Madrid/Bayer Leverkusen

Naples

Borussia Dortmund

Chelsea