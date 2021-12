Ligue des Champions (J6) : La Juventus Turin termine devant Chelsea

Zénit Saint-Pétersbourg - Chelsea : 3-3



Juventus Turin - Malmö : 1-0

Leaders du groupe H avant les deux rencontres du soir dans l'optique de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, les Blues de Thomas Tuchel ont connu une soirée mouvementée en Russie, même si elle avait commencé de la manière la plus idéale possible avec l'ouverture du score express signée Timo Werner, dès la première minute de jeu. Si Chelsea aurait pu continuer sur cette dynamique, c'est l'inverse qui s'est produit et, après 20 minutes de jeu, la rencontre a été plus équilibrée. En deux actions, les locaux se sont montrés capables de renverser la vapeur : d'abord grâce à l'égalisation de Claudinho, bien trouvé par le centre de Douglas Santos (38ème) ; puis avec le but du 2-1, œuvre de Azmoun (41ème), devant un Kepa impuissant.En tête à la pause, le Zénit a rapidement plié en seconde période, ne pouvant contenir la puissance d'un Lukaku parfaitement trouvé par son compère d'attaque, Timo Werner (61ème). Un Werner très inspiré puisqu'à la 85ème, il pensait sans doute, avec son doublé, offrir la victoire et la première place du groupe aux joueurs de Thomas Tuchel (85ème). C'était sans compter sur le bijou d'Ozdoev (90ème+3), qui a arraché le match nul 3-3.. Sans être brillante, la formation entraînée par Massimiliano Allegri a été capable de faire le travail. C'est grâce à une tête de Moise Kean (17ème) que la Vieille Dame a pris le meilleur sur une formation qui n'avait rien à jouer car déjà éliminée de toutes les compétitions européennes avant l'entame de la rencontre.Avec un Adrien Rabiot titulaire dans l'entrejeu, la Juve a confirmé sa bonne dynamique générale de résultats, elle qui reste sur deux succès consécutifs en Serie A. Un succès finalement court mais précieux pour