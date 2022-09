Ligue des Champions : Entre Mbappé et Haaland, Henry a tranché

Ces deux-là sont amenés à faire trembler les filets adverses. Sous le maillot du PSG, mardi soir, Kylian Mbappé a été décisif avec un doublé inscrit lors de la victoire face à la Juventus Turin (2-1). Dans le même temps, sur la pelouse du FC Séville, Erling Haaland n'a pas manqué ses débuts européens sous la direction de Pep Guardiola en marquant lui aussi un doublé lors d'un succès autoritaire de Manchester City (0-4). Alors forcément, la "rivalité" entre les deux attaquants n'a cessé d'alimenter les débats dans le panorama footballistique et sur cette question précise, Thierry Henry a affirmé son avis, particulièrement tranché.

"Mbappé peut créer et finir"

Notamment consultant pour la chaîne CBS lors des rencontres de la reine des compétitions européennes, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 réalisations) a opté en faveur de son compatriote. "Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas. Il termine. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l'axe. Haaland ne peut jouer que dans l'axe", a d'abord jugé Thierry Henry. Décrivant le natif de Bondy comme un "joueur magnifique", il a considéré qu'avec sa présence, le PSG pouvait "gagner la Ligue des Champions". Avant de conclure que, "pour l’instant", Mbappé avait toujours son vote dans ce duel entre les deux monstres. Le géant des Citizens est devenu mardi soir, à 22 ans et 40 jours, le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 25 réalisations dans la reine des compétitions européennes (en 20 matchs), succédant à... Kylian Mbappé dans ce registre.