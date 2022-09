La Ligue des Champions entre ce mardi dans sa phase de poules. Comme chaque saison, Football365 Afrique se propose de recenser les joueurs africains engagés dans cette épreuve. Leur nombre est en légère baisse par rapport à la saison dernière, avec une cinquantaine d'éléments (le chiffre pourra varier en fonction de la mise à jour des listes par les clubs) qui représenteront cette saison le continent.



Vingt-cinq joueurs africains font partie du cercle très fermé des vainqueurs de la Ligue des Champions depuis l'avènement de l'actuelle formule, en 1992-1993. Sept d'entre eux se présentent encore sur la ligne de départ cette saison : Achraf Hakimi (PSG), titré avec le Real Madrid en 2017-2018, Sadio Mané, Mohamed Salah et Joël Matip, vainqueurs l'année suivante sous les couleurs de Liverpool, ainsi qu'Edouard Mendy et Hakim Ziyech, sacrés en 2021 avec Chelsea.

Groupe A

Liverpool (ANG) : Joël Matip (D – Cameroun), Mohamed Salah (A – Egypte).

Ajax Amsterdam (PBS) : Calvin Bassey (D - Nigeria), Mohammed Kudus (M - Ghana).

Naples (ITA) : André-Frank Zambo Anguissa (M - Cameroun), Victor Osimhen (A - Nigeria).

Glasgow Rangers (ECO) : Fashion Sakala (A - Zambie).

Groupe B

Atlético Madrid (ESP) : Reinildo (D - Mozambique), Geoffrey Kondogbia (M – Centrafrique).

FC Porto (POR) : Zaidu Sanusi (D – Nigeria).

Bayer Leverkusen (ALL) : Odilon Kossounou (D - Côte d'Ivoire), Edmond Tapsoba (D - Burkina Faso).

FC Bruges (BEL) : Clinton Mata (D – Angola), Abakar Sylla (D - Côte d'Ivoire), Raphael Onyedika (M - Nigeria), Kamal Sowah (A – Ghana).

Groupe C

Bayern Munich (ALL) : Noussair Mazraoui (D - Maroc), Bouna Sarr (D - Sénégal), Sadio Mané (A - Sénégal), Eric-Maxim Choupo-Moting (A – Cameroun).

FC Barcelone (ESP) : Franck Kessié (M - Côte d'Ivoire).

Inter Milan (ITA) : André Onana (G - Cameroun).

Viktoria Plzen (TCH) : Mohamed Tijani (D - Bénin), Modou Ndiaye (M - Sénégal).

Groupe D

Tottenham (ANG) : Yves Bissouma (M - Mali).

Eintracht Francfort (ALL) : Jérôme Onguéné (D - Cameroun).

Sporting Portugal (POR) : Fatawu Issahaku (M - Ghana), Jovane Cabral (A – Cap-Vert).

Marseille (FRA) : Eric Bailly (D - Côte d'Ivoire), Issa Kaboré (D - Burkina Faso), Chancel Mbemba (D - RD Congo), Pape Gueye (M - Sénégal), Amine Harit (M - Maroc).

Groupe E

Chelsea (ANG) : Edouard Mendy (G – Sénégal), Kalidou Koulibaly (D - Sénégal), Hakim Ziyech (M – Maroc), Pierre-Emerick Aubameyang (A - Gabon).

Red Bull Salzbourg (AUT) : Youba Diarra (M - Mali), Sekou Koita (A - Mali).

Dinamo Zagreb (CRO) : néant.

Milan AC (ITA) : Fodé Ballo-Touré (D - Sénégal), Ismaël Bennacer (M - Algérie).

Groupe F

Real Madrid (ESP) : néant.

RB Leipzig (ALL) : Abdou Diallo (D - Sénégal), Amadou Haidara (M - Mali).

Shakhtar Dontesk (UKR) : Lassina Traoré (A - Burkina Faso).

Celtic Glasgow (ECO) : néant.

Groupe G

Manchester City (ANG) : Riyad Mahrez (M – Algérie).

FC Séville (ESP) : Yassine Bounou (G - Maroc).

Borussia Dortmund (ALL) : Abdoulaye Kamara (M - Guinée).

FC Copenhague (DAN) : Paul Mukairu (M - Nigeria), Akinkunmi Amoo (M - Nigeria), Khouma Babacar (A - Sénégal).

Groupe H

Paris Saint-Germain (FRA) : Achraf Hakimi (D – Maroc).

Juventus Turin (ITA) : néant.

Benfica (POR) : néant.

Maccabi Haïfa (ISR) : Abdoulaye Seck (D - Sénégal), Ali Mohamed (M - Nigeria).