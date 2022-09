Ligue des Champions : Batubinsika estime que le PSG "a le talent pour aller au bout"

Une montée en régime à venir pour le PSG ?

C'était forcément un match spécial pour Dylan Batubinsika. Formé au PSG et présent dans les équipes de jeunes du club de la capitale jusqu'en 2017, le défenseur central du Maccabi Haïfa a pu se mesurer au trio de stars formé par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, mercredi soir. Si ils ont tous été buteurs lors du succès obtenu par Paris (1-3) dans une rencontre de "prestige" pour le Maccabi, Batubinsika a tout de même noté le manque de stabilité émotionnelle présent dans les rangs du leader de Ligue 1, au moins durant les 45 premières minutes. "Les joueurs du PSG ne s'attendaient pas à ce début de rencontre., a-t-il affirmé pour 'L'Equipe de Greg', ce jeudi.

Refusant de tirer des conclusions après les 2 premières journées de la Ligue des Champions (et les 2 victoires du PSG), le défenseur central a mis en avant sa confiance en les qualités présentes dans l'effectif de Christophe Galtier : "Ils vont peut-être monter en régime et faire des choses dont ils ne sont pas capables aujourd'hui. Une Ligue des Champions c'est long, il y a des étapes, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont le talent pour aller jusqu'au bout", a -t-il analysé. Le Maccabi, lui, devra surtout se concentrer sur une double confrontation attendue face à la Juventus Turin (défaite par le Benfica), les 5 et 11 octobre prochains. Les deux formations comptent en effet 0 point au compteur. De quoi nourrir des ambitions selon Batubinsika : "Ce match face au Paris-Saint-Germain nous a donné beaucoup de confiance. Tout est encore jouable", s'est-il avancé.