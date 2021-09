Ligue des Champions - Avec Ronaldo, Manchester United rêve "d'aller au bout" (Solskjaer)

Voici les principaux points de la conférence de presse des Red Devils lundi, à la veille de leur premier match de poule de C1 sur le terrain des Young Boys de Berne (mardi à 18h45):

Redevenir un grand d'Europe



Ole Gunnar Solskjaer: "Le but est d'aller jusqu'au bout (en C1), mais nous savons que ça va être dur, ça l'est toujours. Nous avons ajouté à l'équipe de la qualité, de l'expérience et de la jeunesse, et nous espérons être mieux préparés pour ce qui nous attend".

"Dans certains matches l'expérience joue un rôle, dans d'autres il faut l'exubérance et le courage de la jeunesse. Demain, ça va être bouillant, l'ambiance va être électrique, donc bien sûr on aura besoin de joueurs expérimentés pour calmer tout ça et gérer le match correctement"

"On a eu assez de déconvenues. On a eu de grands moments, bien sûr, mais maintenant cette équipe a grandi et mûri, a l'expérience et la qualité, et bien sûr Raphaël (Varane) et Cristiano (Ronaldo) y contribuent. Ils ajoutent quelque chose qu'il fallait acheter, à moins que vous ne gagniez (la C1) quatre fois vous mêmes (rires).

"Maintenant, à nous d'avoir des résultats et de prouver qu'on peut gagner des trophées. Tout le monde ici veut faire partie d'un Manchester United qui gagne, c'est le sentiment le plus magique du monde".

Le retour de Ronaldo



David de Gea (gardien de Manchester United): "C'est super de voir Cristiano de retour à la maison. Il a déjà de l'impact il a marqué des buts très importants pour nous. Bien sûr vous connaissez sa qualité, son expérience est incroyable, c'est déjà une légende du club, donc c'est super de l'avoir dans l'équipe. Pour nous, il est énorme".

Ole Gunnar Solskjaer, évoquant une plaisanterie sur l'hygiène de vie du Portugais: "Ce n'est pas comme si on se gavait de junk food avant l'arrivée de Cristiano. Mais évidemment, il a prouvé au cours des années qu'il savait prendre soin de lui. Et je pense qu'il est un exemple pour nombre de joueurs, sur la manière de prolonger sa carrière. Quand vous prenez votre retraite, vous regardez derrière vous et c'était la meilleure période de votre vie: alors restez dans la course aussi longtemps que possible et soyez professionnel"

Pogba, septuple passeur décisif



"Paul est revenu en bonne forme, il a travaillé très dur pendant l'été et il est rentré affûté." "En quoi consiste une passe décisive ? Une passe latérale à Bruno (Fernandes) qui la met en lucarne ? Ou un super ballon pour Mason (Greenwood) ? Il a toujours été un passeur de grande classe, on le sait, c'est l'un des meilleurs dans le foot européen, et ses meilleures passes de la saison n'ont probablement pas été décisives: donc je ne compte pas les passes décisives, c'est pour les réseaux sociaux et les médias. Mais Paul joue bien, ça c'est sûr."

Capacité à enchaîner championnat et C1



"Je ne peux pas regarder l'équipe et dire: +On a joué un match en milieu de semaine et on est fatigués+. Les joueurs sont plus affûtés et nous avons été très robustes ces dernières années et avons beaucoup amélioré notre gestion de la pandémie, avec une succession de matches rapprochés. Et avec ceux que nous avons signés, c'est plus facile de faire tourner au sein de l'équipe, clairement".