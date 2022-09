C'est avec un match de gala que l'Olympique de Marseille entame sa campagne européenne, ce mercredi. Opposés à Tottenham, les hommes d'Igor Tudor, qui ont parfaitement débuté cette saison sur le plan national, espèrent faire bonne figure face à un l'un des épouvantails du groupe.

Le bel hommage de Conte à Tudor

Pour Tudor, ce déplacement en terres anglaises sera l'occasion de retrouver Antonio Conte. Le Croate connait parfaitement son homologue des Spurs puisque les deux hommes, réputés pour leur tempérament volcanique, ont évolué ensemble du côté de la Juventus pendant six ans, entre 1998 et 2004.

« Igor est un ami et nous avons joué ensemble à la Juve de nombreuses années. C'est vraiment un bon gars, je suis très heureux de le voir sur le banc d'un club européen important, s'est enthousiasmé Conte en conférence de presse. Il fait vraiment du bon boulot, il aime beaucoup travailler et son équipe a les idées très claires. Je lui souhaite le meilleur, pour lui et pour Marseille. À part pour les deux matches face à nous ! ». Des propos qui ne devraient pas laisser Igor Tudor insensible.