Après la défaite au Signal Iduna Park face à Dortmund en 8èmes de finale aller de Ligue des champions, Neymar avait ouvertement chargé le PSG. Le prodige brésilien avait remis en cause le choix du club de le ménager durant les quatre rencontres précédant le match en Allemagne. « Ce n’est pas comme ça que je m’imaginais arriver à ce match. Je suis resté quatre matchs sans jouer, c’est quelque chose qui a été décidé par le club, par le staff médical. Malheureusement, j’ai dû avaler ça. J’ai eu plusieurs discussions. Je n’étais pas d’accord avec le plan qu’ils m’ont proposé mais c’est le club qui décide, j’ai dû respecter », avait regretté l'ancien barcelonais.

Tite prend le parti du PSG contre Neymar

Sélectionneur du Brésil, Tite a pris le parti du PSG dans ce débat, estimant que le staff parisien a bien fait de laisser au repos l'unique buteur du match à Dortmund : "Je comprends la situation. Neymar a des antécédents avec les blessures. L’an passé, il s’est blessé et le PSG a été éliminé (en 8emes de finale face à Manchester United, ndlr). En Ligue 1, le championnat est presque gagné. Je comprends que le club ne veuille pas prendre le risque de voir son joueur le plus important à nouveau blessé", a analysé le technicien brésilien dans les colonnes de AS. Voilà qui pourrait déplaire à l'intéressé...

Tuchel : "Neymar en manque de rythme"