Neymar a marqué mardi soir avec le PSG face au Borussia Dortmund (1-2). Mais le Brésilien a été peu en vue et a raté son match. Eloigné des terrains depuis le 1er février, le Brésilien était en évident manque de rythme. Préservé depuis une blessure aux côtés contre Montpellier au Parc des Princes, l’ancien Barcelonais regrette ce choix.

Neymar : « Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin »

« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin », a lâché Neymar, la mine déconfite. Des déclarations qui vont probablement faire beaucoup parler...