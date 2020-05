Les précisions de l'UEFA sur la Ligue des Champions

Un peu plus tôt dans la journée, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, avait mis un coup de pression important sur le PSG et l'OM dans l'optique de la prochaine édition de la Ligue des Champions, pour laquelle Rennes est également qualifié. Il avait indiqué la phrase suivante : « Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les tours préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA ». Ainsi, avec l'arrêt de la saison de la Ligue 1 au cours de son déroulement, on pouvait penser que le PSG et l'OM auraient dû disputer des tours préliminaires de la prochaine édition.

1/2 With regard to the way some quotes in an interview with beIN have been reported, UEFA wishes to make clear that President Čeferin said that clubs from leagues which were abandoned in this season would still need to be ready to play qualification rounds for next season...

— UEFA (@UEFA) May 16, 2020