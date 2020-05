Ceferin envoie un message clair au PSG et à l'OM pour la C1

Dans un entretien accordé ce samedi au Corriere dello Sport, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin a eu des mots forts, qui pourraient ne pas rester sans conséquence pour la Ligue 1, dont l'arrêt a été acté le 30 avril dernier. Si la Bundesliga revient ce samedi, il ne s'est pas montré inquiet pour les éditions en cours de la Ligue des Champions et Ligue Europa : « Je peux vous garantir que les coupes européennes iront à leur terme en août, sauf cataclysme. Les championnats nationaux sont à part et les ligues et fédérations décideront de leur sort. Je pense que 80% iront à leur terme sur le terrain. »

Le PSG en barrages de la prochaine C1 ?

En revanche, il a menacé de faire jouer des tours préliminaires de la prochaine C1 à ceux qui n'ont pas terminé le championnat sur le terrain, comme c'est le cas en Ligue 1, pour le PSG et l'OM. « Je pense que la plupart des ligues parviendront à terminer leur Championnat. Qui ne le fera pas jouera obligatoirement les tours préliminaires pour les prochaines compétitions européennes. Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées. Nous voulons en Europe des clubs qui ont gagné les championnats et les coupes nationales, se qualifiant sur la base des résultats. C’est l’essence du sport, pas seulement du foot », a commenté Ceferin. Voilà qui devrait faire parler dans les jours à venir.