Leipzig : Marsch juge la tactique du PSG et la MNM

Lors de sa conférence de presse, il ne le savait pas encore mais Jesse Marsch, l'entraîneur de Leipzig, a dû être soulagé d'apprendre le forfait de Neymar pour la rencontre entre le PSG et le club allemand, mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (21 heures). Dernier du groupe A avec 0 point, le huitième de Bundesliga compte deux défaites jusqu'ici, et possède un impératif "besoin de points", selon le jeune technicien âgé de 47 ans. Invité à s'exprimer sur le trio formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, il a eu des propos élogieux et réalistes à ce sujet. "En un contre un, avec Messi, Neymar et Mbappé, ils sont excellents. Il faudra bien défendre. Il nous faut un gardien au top. Nous avons joué deux fois contre eux. Ils seront prêts pour demain. Nous jouerons en équipe. C’est un super match, un grand stade, un grand public. La Ligue des Champions est un grand plaisir", a-t-il expliqué.

"La tactique du PSG est encore en élaboration"



Accroché à Fribourg, samedi en Bundesliga (1-1), Leipzig n'est pas pleinement en confiance pour cette première saison sans Julian Nagelsmann sur son banc. Depuis le départ du coach vers le Bayern, l'équipe doit s'adapter aux principes de Marsch et peine à être régulière dans ses performances. Au niveau du plan de jeu, il a développé une idée bien précise afin de tenter de minimiser la qualité pure présente au sein de l'effectif dirigé par Mauricio Pochettino. "La tactique du PSG est encore en élaboration, mais ils ont d'énormes qualités. Il faudra être toujours prêt au duel quand les joueurs ont le ballon. Mettre de l'intensité, entre les lignes, peut-être qu'une ligne à sept défenseurs serait une possibilité (rires). Le PSG est une grande équipe avec peut-être la meilleure attaque du monde. L’attaque du PSG est peut-être encore en chantier, mais nous devons toujours être pleinement concentrés", a-t-il jugé, dans des propos retranscrits par RMC Sport et Canal Supporters. Dans une situation très compliquée, Leipzig recevra le PSG, le 3 novembre prochain et s'apprête donc à vivre une double confrontation cruciale face au demi-finaliste de la dernière édition de la compétition.