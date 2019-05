Le bus du Barça a oublié... Messi !

Force est de constater que les Barcelonais ont oublié tous leurs fondamentaux lors de la déroute (4-0) du club catalan mardi, à Anfield, qui prive Lionel Messi et ses coéquipiers d'une nouvelle finale de Ligue des champions. Une négligence coupable sur le corner à l'origine du 4e but de Divock Origi, synonyme de qualification pour les Reds de Liverpool, mais l'institution blaugrana était à ce point à côté de la plaque lors de cette demi-finale retour que le bus du Barça aurait trouvé le moyen d'oublier la star Messi, selon l'émission El Chiringuito.

Comme si la soirée du quintuple Ballon d'or, cette fois incapable de sauver son équipe en inscrivant ce petit but qui aurait tout changé, n'avait déjà pas été suffisamment contrariante : un contrôle antidopage qui se prolonge et "La Pulga" n'a pu rejoindre que bien plus tard ses coéquipiers qui, tout à leur déception, n'auraient pas remarqué l'absence du patron... Messi aurait, selon El Mundo Deportivo, rejoint l'aéroport en compagnie de son homme de confiance, Pepe Costa, avant d'être même pris à partie par des supporters accablés, explique le quotidien.