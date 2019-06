La Serie A vote contre la réforme de la C1

Décidément, la réforme des Coupes d’Europe désirée par l’UEFA – qui ferait de la Ligue des champions une compétition quasi-fermée à partir de 2024 – ne convainc personne aux quatre coins du Vieux Continent. Comme en France mais aussi en Allemagne et en Angleterre, les clubs italiens ont largement voté contre cette nouvelle formule de la C1, qui a été proposée par l’ECA (Association européenne des clubs).

Si la Juventus a évidemment voté pour, puisque son président Andrea Agnelli est également à la tête de l’ECA, 15 autres clubs de Serie A ont voté contre, alors que l’AC Milan, l’Inter, la Roma et la Fiorentina se sont abstenus... Le Milan fait pourtant des 16 clubs fondateurs de l’ECA en compagnie de la Juve...

Après plusieurs semaines de débat, force est de constater que très peu de clubs sont favorables à future Ligue des champions. Outre les Bianconeri, seuls le Real Madrid, le Barça et l’Atlético ont voté pour. En Ligue 1, le PSG, l’OM et l’OL ne se sont pas prononcés, alors que les clubs allemands et anglais ont rejeté la réforme à l'unanimité.