La réforme de la C1 se précise

Les représentants des différentes ligues européennes professionnelles ne s’étaient pas donné rendez-vous pour rien, mardi, à Madrid. Ce mercredi, l’UEFA les avait convoquées à Nyon pour leur exposer le fameux projet de réforme de la Ligue des champions. "Aucune décision n'a été prise. Jusqu'ici, ce ne sont que des idées et des opinions", dixit le président de l’instance fédérale, Aleksander Ceferin, pour rassurer l’assemblée. Pourtant le spectre de la ligue fermée tant redoutée est déjà palpable…

Et pour cause, si l’UEFA exclut aujourd’hui toute programmation le week-end – une hypothèse qui avait provoqué l’indignation de European Leagues, l’association des ligues professionnelles du Vieux continent – la configuration des quatre groupes de huit équipes est pour l’heure retenue. Soit l’assurance pour chacune des équipes engagées de disputer 14 matches de poule contre six actuellement. L’UEFA à ce jour propose du reste que les cinq premiers de chaque groupe bénéficient automatiquement d’un sésame pour l’édition suivante de la C1 et ce, quel que soit leur classement en championnat.

Vers une L1 au rabais

Une évolution de taille qui n’est pas sans conséquence pour les ligues nationales, lesquelles nécessairement verront leur intérêt considérablement limité en cas de pareille réforme. Souhaitant la concrétisation de cette refonte pour 2024, l’UEFA a prévu d’accélérer le mouvement, via un comité exécutif qui pourrait entériner ces changements dès la fin de l’année 2019. Après une période de négociations avec les ligues concernées. Le but avoué est clair: compiler à compter de l’exercice 2020-2021 les résultats des quatre saisons écoulées pour définir les heureux élus de la toute première édition réformée, pour 2024-2025.

Selon cette logique, et si cette révolution avait été pour demain, les PSG, ASM et OL auraient intégré le gratin continental pour ce qui est de l’élite française. Mais pas le Losc, pourtant beau deuxième cette saison, ni même l’ASSE, qui brigue le podium en cette fin de championnat. European Leagues, bien sûr, promet de ne pas en rester là, avec d’ores et déjà une réunion de contre-attaque programmée le 16 mai prochain à Varsovie. La veille, la Ligue de football professionnel (LFP) aura elle-même convoqué une assemblée générale extraordinaire, selon RMC, pour défendre les intérêts de la Ligue 1 et protéger ses droits TV. Reste à savoir si l’UEFA, soutenue dans ce projet par les plus grosses cylindrées européennes – le PSG en tête – n’a pas déjà gagné la partie.