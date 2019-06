Klopp: "La différence c'est le résultat !"

"La différence c'est le résultat !" La 6e victoire des Reds de Liverpool (voir par ailleurs) en finale de la Ligue des champions samedi, à Madrid, aux dépens des Spurs de Tottenham (2-0), c'est aussi la consécration d'un entraîneur: Jürgen Klopp (51 ans), dont l'expertise et la réputation ne sont plus à démontrer, a enfin mis un terme à sa propre malédiction après 6 finales de rang perdues. Et le technicien allemand savourait forcément depuis Madrid cette soirée, autant avec son groupe qu'avec ses proches de ne pas être cette fois dans le camp des perdants. Une émotion aussi toute personnelle.

"D'habitude, je m'assieds ici un peu plus tôt et j'explique comment perdre ce match, mais cette fois, j'adorerais... Enfin... Non. Je ne veux rien expliquer, je veux juste profiter du fait que l'on ait gagné cette finale. Le reste n'est pas important, a expliqué Klopp en conférence de presse. Tout ça c'est pour tous les gens à travers le monde, dans le stade, qui nous supportent et qui célèbrent cette victoire. Demain (dimanche), à Liverpool, nous pourrons célébrer tous ensemble, nous allons avoir une nuit exceptionnelle, promettait-il, enfin récompensé de ces années de sacrifice: Je suis principalement soulagé pour être honnête avec vous. Soulagé pour ma famille qui est évidemment très proche de moi. Les six dernières fois, nous partions en vacances avec une médaille d'argent. Ce n'est pas super cool. Cette année, c'est complètement différent, cette victoire est pour eux également."

Une joie aussi personnelle

Une joie intense, qui ne l’empêchait évidemment pas, trop conscient de la douleur d’une telle défaite, d’avoir "une pensée pour Tottenham, qui a réussi aussi une super saison et méritait sans doute aussi de gagner. Mais on a marqué les buts quand il le fallait". Des Reds qui, un an après la désillusion d’une finale perdue face au Real Madrid de Zidane et Ronaldo (3-1), ont su se montrer plus froids et cliniques que vraiment séduisants dans une finale décevante sur le plan du jeu. "On a joué d'autres finales où on a mieux joué au football", avoue-t-il volontiers.

Mais ce groupe, au terme d’une telle saison, méritait un tel titre: "Au moment où on a été envahis par toute cette immense joie, je me suis remémoré tous les efforts accomplis pour surmonter les moments difficiles et être récompensés. Au final, prendre 97 points en Premier League (pour finir deuxième derrière Manchester City) et gagner la Ligue des champions, c'est extraordinaire et fabuleux, assure l’ancien coach de Dortmund. Après la finale perdue l'an dernier, on a traversé des moments douloureux, notamment avec mon staff. Et là tout est différent, on ramène la Coupe à Liverpool, alors on peut chanter !"