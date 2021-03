Juventus Turin - Pirlo : "Ce sont des matchs pour Ronaldo"

"Pour le futur, c'est le club qui fera ses choix"

La Juventus Turin est dos au mur. Battue par le FC Porto en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2) le 17 février dernier, l'équipe dirigée par Andrea Pirlo jouera sa tête mardi soir lors du match retour, en Italie (21 heures). Victorieuse face à la Lazio Rome samedi (3-1), la Juve sera dans une dynamique positive, et a pu accorder du repos à Cristiano Ronaldo, bien que, visiblement, l'avant-centre aurait très peu apprécié de débuter sur le banc de touche . Il est rentré à la 69ème minute à la place d'Alvaro Morata et a donc pu se mettre en jambes avant de retrouver Porto, dans un match décisif pour la possible suite des aventures de son équipe en Europe.Ce lundi en conférence de presse, Andrea Pirlo a confirmé qu'il n'allait pas pouvoir compter suren défense centrale. "C'est un match capital pour passer un tour. C'est comme une finale pour nous, mais aussi pour Porto. Il va falloir tout donner pour renverser le résultat de l'aller.Je suis là, et pour le futur, c'est le club qui fera ses choix, comme toujours sur la base des résultats", a-t-il indiqué.Éliminée en quarts de finale de la compétition en 2019 par l'Ajax Amsterdam puis en huitièmes l'an passé face à l'Olympique Lyonnais, la Juve pourra toutefois compter sur une garantie de première catégorie, avec la présence de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions (134 buts, devant Lionel Messi et ses 119 réalisations, ndlr)., a glissé Pirlo. Pour sa première expérience en tant que coach, l'ancien maestro de la Juve doit espérer que son joueur majeur sera capable de mener son équipe vers les quarts de finale.