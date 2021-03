Juventus : Andrea Pirlo viré en cas d'élimination ?

Pirlo tâtonne



Pirlo joue une grosse partie de son avenir



Une « finale » contre Porto

Pour une telle écurie, la situation actuelle n’est pas très engageante et ne correspond pas à son standing.Une période où les grands enjeux commencent à se pointer et où le virage n’est pas à rater pour espérer terminer du mieux possible.Nonuple champion transalpin en titre, le club bianconero n’est que troisième du campionato, relégué à dix longueurs de l’Inter Milan, avec un match en moins à disputer contre Naples.. Ce qui fait mauvais genre alors que les joutes cruciales ne sont même pas encore là. La faute à une manche aller ratée à Porto, il y a trois semaines.Incroyable pour une telle formation, la Vieille Dame a craqué dès les premiers instants des deux périodes au stade du Dragon (2eme et 46eme minutes). Malmenés, les hommes d’Andrea Pirlo auraient pu repartir du Portugal avec une valise mais heureusement,Une réalisation qui pourrait valoir très chère et dont on pourrait se souvenir dans quelques semaines. Ou pas.Car l’avenir de cette Juve 2020-21 et celui de Pirlo se jouent quelque part ce mardi soir à Turin. Bombardé à la tête de l’équipe première en août dernier en remplacement de Maurizio Sarri, seulement quelques heures après une élimination cruelle en huitièmes de finale de la C1 contre Lyon, l’ancien milieu de terrain vit des premiers pas délicats sur le banc.Sa Juventus tangue, les prestations abouties sont peu nombreuses, et heureusement que Cristiano Ronaldo est là pour planter. 20 buts en Serie A, mais seulement 4 en Ligue des Champions, la compétition dont il est le roi et le meilleur buteur historique.« Cristiano Ronaldo est motivé, ce sont des matches pour lui, il l'a toujours démontré ces dernières années. Il a pu se reposer un peu ces derniers jours », a souligné Pirlo à propos du quintuple Ballon d’Or qui n’a joué qu’une vingtaine de minutes contre la Lazio Rome (3-1), samedi.En délicatesse, Pirlo, lui, joue une grosse partie de son avenir mardi soir.Demandez donc au président Andrea Agnelli qui rêve de Super Ligue et rêve de voir avant sa Juve tout en haut. Il y a bien eu deux finales en 2015 et 2017 mais la dernière C1 remonte à… 1996. Une éternité.« C'est comme une finale pour nous, mais aussi pour Porto. Il va falloir tout donner pour renverser le résultat de l'aller », a commenté un Pirlo serein qui ne semble pas préoccupé par son avenir.Un discours optimiste mais, alors que le Scudetto semble promis à l’Inter, il serait franchement bienvenu de passer « l’obstacle » Porto pour continuer en Coupe d’Europe, rallier au moins le Top8 et espérer encore voir le champion du monde 2006 siéger sur le banc turinois ces prochains mois.