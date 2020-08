Jason Denayer, une revanche à prendre

Depuis quelques jours, l'état de santé de Jason Denayer est suivi avec attention. L'OL compte beaucoup sur son défenseur belge pour le quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Pour cette affiche européenne, le joueur de 25 ans aura une nouvelle fois l'occasion de prouver qu'il est le leader défensif du club rhodanien mais il va surtout pouvoir prendre sa revanche sur un club qui ne lui a jamais fait confiance.

Si depuis deux ans, le natif de Bruxelles s'est imposé comme un titulaire indiscutable à Lyon, il avait été sous contrat avec Manchester City les cinq saisons précédentes sans y jouer le moindre match. Passé professionnel chez les Skyblues en 2014, l'international belge était comparé à Vincent Kompany. Annoncé comme son successeur, le joueur qui avait terminé sa formation chez les champions d'Angleterre 2012 n'a jamais eu la chance de fouler la pelouse de l'Etihad Stadium. « Y a une petite frustration, c'est sûr » disait-il de son séjour anglais en conférence de presse avant de croiser son ancien club en 2018.

Best of luck to @Jasondenayer who has today joined Lyon on a permanent deal. #mancity pic.twitter.com/4a3uzXxYNF