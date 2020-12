Inter Milan : Conte s'agace devant Capello après l'élimination en Ligue des Champions

"Réfléchissez avant de poser des questions"

Le Shakhtar est venu ici et a transformé sa tactique contre nous afin de nous neutraliser. Ils ont perdu 5-0, c'est pourquoi ils ont changé

Antonio Conte très irrité et très désagréable avec Capello et la journaliste de Sky #InterShakhtar #shakhtar #inter pic.twitter.com/KNnWxe3pS5

Dernier du groupe B avec 6 points obtenus en 6 rencontre, l'Inter Milan a conclu son parcours dans la Ligue des Champions par une élimination et un 0-0 face au Shakhtar Donetsk. Antonio Conte, le coach, a donc rapidement dû répondre aux questions, et cela a offert une séquence très spéciale, après le match. Fabio Capello, ancien entraîneur de la Juve notamment, et désormais consultant sur Sky Sport Italia, a noté une absence de caractère du côté de l'Inter : "", a-t-il demandé.Visiblement touché, Conte n'a pas souhaité répondre à Capello sur ce thème. Par la suite, une autre journaliste, présente sur le plateau, a demandé si l'Inter avait un problème de jeu en Europe, en argumentant notamment que l'Inter, en août dernier, avait étrillé le Shakhtar, en Ligue Europa (5-0).a répondu Conte à la journaliste,Pour terminer le débat, Capello a demandé si un plan B avait été dans la tête de Conte pour l'Inter, notamment afin de contrer le Shakhtar, et là encore, l'entraîneur de l'Inter Milan s'est montré irritable : "a expliqué Conte.