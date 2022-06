Incidents du Stade de France : Le parquet de Bobigny ouvre une enquête pour vols et violences aggravées

Il a donc fallu que les images de vidéosurveillance soient supprimées pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte. Ce vendredi, une seconde enquête a effectivement été ouverte par le parquet de Bobigny afin d'enquêter sur des faits de "vols, vols aggravés et violences aggravées". L'enquête a pour objectif de traiter les plaintes des supporters étrangers venus pour la finale de la Ligue des Champions, fin mai, qui a vu le Real Madrid prendre le meilleur sur Liverpool (1-0).

Borne aimerait restaurer les images de vidéosurveillance du Stade de France

Depuis lundi, les supporters étrangers victimes d'infraction lors de la finale de la Ligue des Champions peuvent déposer plainte auprès de la justice française via un formulaire dédié disponible sur les sites des ambassades de France au Royaume-Uni et en Espagne, comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelques jours avant. La seule enquête judiciaire ouverte jusqu'alors portait sur le trafic présumé de faux billets et ne nécessitait pas la vidéo. Dans le cadre de l'enquête confiée au commissariat de Saint-Denis, "plusieurs réquisitions judiciaires ont été adressées pour récupérer des images de vidéoprotection ", notamment le "dispositif de vidéoprotection de la Préfecture de police entourant le Stade de France", a précisé le parquet de Bobigny, explique l'AFP.



Devant le Sénat, jeudi, un responsable de la Fédération française de football (FFF) avait révélé que les images de vidéosurveillance du Stade de France avaient été détruites au bout de 7 jours, faute de réquisition de la justice. "On essaie de voir s’il est possible de restaurer les images" de l’opérateur du Stade de France, a expliqué la Première ministre, Élisabeth Borne, en marge d’une visite à Verson, dans la circonscription du Calvados, ce vendredi.