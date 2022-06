Incidents au Stade de France : "Grave préjudice à l'image de la France", selon un rapport gouvernemental

C'est peu dire que le dispositif du maintien de l'ordre mis en place lors de la dernière finale de Ligue des Champions fait parler à travers le monde. On a pu observer des spectateurs sans billets tentant d’accéder au stade en escaladant des grilles, des supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes et autres comportements peu communs, le 28 mai dernier au Stade de France lors de la finale remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0). Ce vendredi, un premier rapport d’enquête gouvernemental a été remis à la Première ministre, Élisabeth Borne. Ce rapport regrette, notamment, la réponse des policiers devant les incidents. Une réponse qui a porté un "grave préjudice à l’image de la France".



Dans son rapport long de 30 pages, le délégué interministériel aux JO et aux grands évènements, Michel Cadot, déplore "les scènes très médiatisées d’opérations de rétablissement de l’ordre (…) qui ont suscité des interrogations de la part d’observateurs extérieurs sur la capacité de notre pays à livrer et à réussir les grands événements sportifs dont nous aurons prochainement la responsabilité". Alors que les JO se dérouleront en 2024 à Paris, le rapport préconise la a mise en place d’une instance de pilotage nationale pour des événements sportifs internationaux d’intérêt majeur.



A propos du fiasco observé au Stade de France, le rapport n'accable pas un acteur en particulier, mais détaille les "dysfonctionnements" en évoquant une "embolie" ainsi qu'une "rupture" du dispositif de contrôle et de sécurité. Pour Michel Cardot, l'élément déclencheur reste l' "afflux mal maîtrisé du public excédentaire sans billets ou avec des faux billets, dans des proportions inédites". Toutefois, il demande à "relativiser" la première version du ministre de l’Intérieur qui avait évoqué dans un premier temps jusqu’à 40 000 supporters anglais sans billet valide aux abords du stade. Un point positif, quand même, Cadot rappelle que 97 % des spectateurs ont pu assister au match et que les fans zones installées hors de l'enceinte n'ont posé aucun problème de trouble à l'ordre public.



Pour sa part, Elisabeth Borne s'est montrée désireuse de "tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé lors de ce match". Elle a notamment émis son espoir de restaurer possiblement les images de l'opérateur du Stade de France. Celles de la préfecture de police ayant été 'sauvegardées', a déclaré la Première ministre en marge d'une visite à Verson, dans des propos retranscrits par l'AFP. "Ce serait certainement une bonne chose qu'on puisse récupérer les images en question", a jugé Borne.