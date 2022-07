Guerre en Ukraine : Le championnat ukrainien reprendra en août

Le football va reprendre, en dépit du conflit. Arrêté après 18 journées le 26 avril dernier en raison de l'invasion menée par la Russie en Ukraine, le championnat de football ukrainien va reprendre d'ici quelques semaines. Si l'exercice 2021-2022 avait été arrêté de façon définitive sans désigner de champion (le Shakhtar Donetsk était leader devant le Dynamo Kiev avec 2 points d'avance, ndlr) la nouvelle saison débutera "le 23 août". C'est ce qu'a affirmé Vadym Gutzeit, ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, via un message posté sur son compte Facebook, ce lundi.

Des pauses durant les raids aériens

Les conditions seront forcément particulière. Vadym Gutzeit a précisé que les rencontres se disputeront sur le territoire ukrainien, sans spectateurs et dans le respect obligatoire des règles de sécurité décrétées. "Pendant les raids aériens, les matchs seront interrompus et les joueurs de football, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri", a-t-il indiqué. Depuis le début du conflit, de nombreuses infrastructures sportives ont été endommagées et des joueurs étrangers ont dû quitter le pays.



Cela a notamment été le cas de l'ailier brésilien Tetê, qui a rejoint l'OL fin mars dernier en provenance du Shakhtar Donetsk et a récemment prolongé son prêt d'une saison avec l'équipe entraînée par Peter Bosz. Roberto De Zerbi, qui avait été intronisé coach du Shakhtar lors de l'été 2021, a d'ailleurs quitté le club ce lundi d'un commun accord avec ses dirigeants. Il a été cité dans le viseur de l'OM avant que, finalement, Igor Tudor ne succède à Jorge Sampaoli.