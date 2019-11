Griezmann-Messi, le problème reste entier

Les attitudes ne trompent pas. Et les paroles non plus. Ce n’est pas un hasard si ces dernières semaines rien ne semble vraiment rapprocher significativement Antoine Griezmann et Lionel Messi. Entre les deux, il ne semble y avoir aucune osmose. Malgré les efforts du Tricolore conscient de l’importance de l’Argentin au Barça. Sur et en dehors des terrains. "J’ai apporté le maté, on va dans la bonne direction. Il faut améliorer notre connexion", expliquait le Mâconnais il y a quelques semaines, rapporte Marca. Depuis, ça ne va pas mieux.

Et si les socios ont accompagné la sortie des joueurs par des sifflets mardi soir suite au match nul concédé par le champion d’Espagne face au Slavia Prague (0-0), c’est en partie dû à l’absence totale de connexion entre les deux. Car en l’absence de Luis Suarez, l’opportunité était belle de faire taire les critiques et de montrer qu’ils sont effectivement compatibles. Il faudra donc repasser. Car les deux n’ont pas su jouer ensemble, c’est une évidence.

Pour preuve, ils n’ont échangé que 4 passes en 93 minutes ! Trois de Messi vers Griezmann et une dans le sens inverse… Et encore, pas forcément des passes clés. Movistar+ a relevé plusieurs actions révélatrices. Sur l’une d’elle, Messi a le ballon face à trois défenseurs, Griezmann effectue le bon appel mais l’Argentin préfère une frappe compliquée à la passe. Certes sur le poteau mais cela ne fait que confirmer plusieurs autres opportunités, notamment le week-end dernier (défaite 1-3 à Levante). A chaque fois, Messi a ignoré Griezmann.

Le Français, lui, s’époumone, à courir un peu partout. Valverde a loué ses courses défensives mais l’attend également en attaque. Mais tant que son association avec Messi ne gagnera pas en qualité, c’est tout le Barça qui va en pâtir. Messi adore Suarez, il est plus à l’aise avec Dembélé et a pris Fati sous son aile. Pour Griezmann en revanche, ce n’est vraiment pas ça. A lui de réussir à inverser la tendance le plus rapidement possible.