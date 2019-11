Le Barça sans solution

Les joueurs et le staff technique du FC Barcelone doivent se préparer à subir une nouvelle fois les critiques acerbes de la presse spécialisée de l'autre côté des Pyrénées... Car mardi soir, le nul (0-0) concédé par les Blaugranas, à domicile contre le Slavia Prague lors de la 4e journée du groupe F de la Ligue des champions, va donner du grain à moudre à ceux qui critiquent vertement les performances de l'équipe d'Ernesto Valverde depuis l'entame de l'exercice en cours, et plus encore après une défaite (3-1) concédée le week-end précédent, sur la pelouse de Levante, en Liga. L'ancien coach de l'Athletic Bilbao pourrait voir sa position encore fragilisée dans les jours à venir, car les signaux envoyés par Sergio Busquets et consorts sur le terrain ne sont pas forcément encourageants.

Bien sûr, il faut néanmoins rendre hommage à la prestation d'ensemble de la formation tchèque, dont la toile tissée par l'entraîneur, avec notamment deux lignes de 4 et 5 très efficaces pour bloquer les assauts adverses, a donné du fil à retordre aux locaux. Leur capacité à se projeter en contre a aussi (trop ?) souvent mis la défense barcelonaise en difficulté, essentiellement en première période. En témoignent ces trois cartons jaunes reçus par Gerard Piqué (14e), Nelson Semedo (32e) et Sergio Busquets (43e). Le défenseur central a lui été bien en peine tout au long de la partie, et sera finalement suspendu le 27 novembre prochain pour la réception du Borussia Dortmund lors de la cinquième levée. Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle à voir l'ex-international espagnol souffrir à ce point dans les duels et être presque systématiquement pris de vitesse ?

Ondrej Kolar, le dernier rempart du Slavia, a également été héroïque sur sa ligne, sortant plusieurs parades décisives. Et lorsqu'il était battu, comme sur cette frappe du gauche de Lionel Messi venue ponctuer un raid solitaire de l'Argentin, c'est son montant droit qui sera là pour le sauver (35e). Et si Arturo Vidal est parvenu à faire trembler ses filets, le Chilien était signalé hors jeu (60e)... La réussite fuit le FC Barcelone actuellement, mais l'absence d'un Luis Suarez blessé ne peut évidemment pas expliquer à elles seules le manque de créativité des Catalans. Ousmane Dembélé a bien tenté, notamment en combinant beaucoup avec Nelson Semedo côté droit, de dynamiser un peu le secteur offensif en première période, mais est finalement sorti sous quelques sifflets durant le second acte. Antoine Griezmann, attendu au tournant par les médias espagnols, a lui à peine pesé sur la rencontre, et encore moins dans le jeu de ce Barça malade.