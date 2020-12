Griezmann a l'occasion de confirmer

Si la Ligue des Champions est une bouffée d'air pour Antoine Griezmann, elle est avant tout psychologique. Depuis le début de la saison, le Français y a inscrit un but en trois matchs, la semaine dernière lors de la large victoire à Kiev (0-4), soit un ratio similaire à celui de la Liga où il se relance enfin (trois buts en neuf matchs). Pas mieux la saison dernière, où il s'était montré plus efficace en championnat : neuf buts en 35 matchs, auxquels il fallait ajouter quatre passes décisives, contre deux buts en neuf matchs de C1 et aucune passe décisive.

Le but sensationnel de Griezmann contre Osasuna:





Cette saison, ou plus exactement cette semaine, Antoine Griezmann peut surtout profiter de la Coupe d'Europe pour prendre enfin son envol au sein de l'attaque catalane. Car sur le terrain du Ferencvaros mercredi soir, comme à Kiev la semaine dernière, Lionel Messi sera ménagé. C'est évidemment exceptionnel, comme Ronald Koeman l'a confirmé. Entré en jeu en Ukraine, le Français peut cette fois espérer débuter, sur la lancée de son magnifique but du week-end face à Osasuna (4-0). D'autant que Philippe Coutinho sera également laissé au repos, ce qui confèrera d'autant plus de responsabilités à notre champion du monde. Jamais il n'a marqué lors de trois matchs de suite depuis son arrivée à Barcelone.

"Il a été très bon, j'ai un Antoine très heureux sur le terrain. Il a prouvé qu'il était un grand joueur !"

Preuve du statut du Français aux yeux de Koeman, ce dernier a répondu de cette manière lorsqu'une question lui a été posée sur le rôle de Braithwaite : "Il faudra voir le positionnement de Lionel Messi et Antoine Griezmann." Après Osasuna, le coach néerlandais ne "pense pas que quelque ait changé" : "Il a toujours travaillé au maximum pour avoir cette efficacité. Il a retrouvé plus de liberté et d'espaces grâce à ses déplacements, il a inscrit ce très beau but. Et un but, ça donne toujours énormément de confiance... Il semble plus libéré, c'est bien. Je lui avais dit que ça finirait par payer. Il a été très bon, je l'ai vu très heureux sur le terrain. Il a prouvé qu'il était un grand joueur."

Koeman : "Griezmann se sent plus libéré" :





"Son entourage a dit des choses inappropriées, il a bien fait de s'exprimer, relevait Benjamin Da Silva avant ce match contre Osasuna. Désormais, il a besoin de marquer, il a besoin de continuité... Et si sa relation doit s'améliorer avec Lionel Messi, c'est au niveau technique, car ce dernier s'est entendu avec plein d'autres attaquants. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs au Barça qui ont connu trois coachs, ils ne s'en servent pas d'excuse. Je comprends que ce soit difficile, mais il doit avant tout trouver un poste où il est à l'aise." Le malheur des uns faisant potentiellement le bonheur des autres, il est évident que la longue blessure d'Ansu Fati sonne aussi comme la dernière chance d'Antoine Griezmann. Et qu'il est peut-être en train de la saisir.