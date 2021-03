FC Barcelone : Griezmann dézingué par Stoichkov

Antoine Griezmann est en train de réaliser une saison relativement correcte avec le FC Barcelone, symbolisée par les 15 buts et 12 passes décisives qu’il a signés toutes compétitions confondues. Le Français est en progression par rapport à sa première année au Camp Nou. Pourtant, il y en a encore qui estiment qu’il n’a pas sa place au sein de cette équipe.

Griezmann placé derrière Trincao et Braithwaite



Parmi les détracteurs du Mâconnais figure le Bulgare Hristo Stoichkov, une ex-icône du club blaugrana. S’exprimant pour le média de son pays Sport Sport, le Ballon d’Or 1994 a tenu des déclarations extrêmement critiques envers l’international tricolore. « Chaque fois que Griezmann est sur le terrain, Barcelone joue avec 10 joueurs. S'ils veulent faire quelque chose à long terme, ils doivent vendre Griezmann », a-t-il tonné.

«Trincao et Braithwaite doivent être dans l'équipe, je ne sais pas ce que fait Griezmann à leur place»



Stoichkov, qui a souvent fait mal au football français par le passé, est allé même plus loin dans son raisonnement en indiquant que Griezmann devrait être le dernier dans la hiérarchie des attaquants de l’équipe catalane. « Trincao et Braithwaite doivent être dans l'équipe, je ne sais pas ce que fait Griezmann à leur place », a ajouté Stoichkov. Des propos très crus et qui risquent d’être modérément appréciés par le champion du monde.



Koeman et l'avenir de Messi : "C'est sa propre décision"