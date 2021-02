FC Barcelone : Griezmann crée la polémique

Un voyage polémique



Sale soirée pour Antoine Griezmann ce mardi. Le FC Barcelone recevait le Paris Saint-Germain, dans le cadre des huitièmes de finale aller, de Ligue des Champions. Si Paris, et surtout Mbappé, ont tout donné, ça n'a pas vraiment été le cas côté catalan. Au final, les Parisiens se sont imposés, au Camp Nou 1-4). Et si Griezmann était en bonne forme depuis le début de l'année 2021 (7 buts et 8 passes décisives en 13 matchs), mardi il n'avait pas le niveau. Le Français a raté plusieurs occasions, a failli provoquer un penalty en faveur de Paris et avec Gerard Piqué, ils se sont même clashés. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Alors que les Blaugrana sont dépités, voire en pleine tempête, le champion du monde 2018 a décidé de changer d'air. L'entraîneur Ronald Koeman ayant donné deux jours de repos à ses joueurs, Griezmann en a profité pour prendre un avion, direction Lyon.Deux heures après la lourde défaite, Antoine Griezmann a donc été aperçu à l'aéroport international El Prat. Avant qu'il n'embarque, la presse catalane s'est rendue sur place pour essayer de savoir quelles sont les raisons qui poussent l'attaquant à rentrer chez lui. Mais sans succès. Sûrement sur les nerfs, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a envoyé balader les médias d'un « Est-ce que ça vous regarde ? » Une réponse qui n'a pas vraiment plu à la presse.Au-delà de ce déplacement, les médias ont également souligné que celui-ci a été fait après l'heure du couvre-feu imposé en Espagne. Sans oublier qu'en pleine période de pandémie, un voyage pour retrouver sa famille représente un risque d'attraper le Covid-19 et de le transmettre à ses coéquipiers et au staff barcelonais.