Dortmund-PSG : Quels Parisiens sont sous la menace d'une suspension ?

C’est un feu d’artifice qui est attendu mardi soir (21h00), au Signal Iduna Park, dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Deux formations offensives, des jeunes talents des deux côtés et une défense allemande friable : ce choc est très attendu. Et si ce premier round donnera inévitablement lieu à des duels engagés, certains Parisiens devront être plus attentifs que d’autres. En effet, Marco Verratti, Angel Di Maria et Thomas Meunier – dont le duel avec son compatriote Thorgan Hazard promet - seront suspendus au match retour en cas d’avertissement.



Côté allemand, le petit frère d’Eden, annoncé titulaire, est d’ailleurs le seul à être sous la menace. Pour rappel, une suspension intervient après le troisième carton jaune dans la compétition, les compteurs n’étant remis à zéro qu’après les quarts de finale. Verratti, entre autres, doit donc encore tenir quatre rencontres sans prendre de carton (si le PSG se qualifie) pour éviter la sanction. Réalisable ?