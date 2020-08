Contre le Bayern, Lyon va devoir sortir les crocs

Invité surprise à la table des demi-finalistes de la Ligue des Champions, l'OL va devoir batailler pour garder sa place jusqu'à la fin du festin européen organisé à Lisbonne. A ce moment de la saison, la donne est simple : il faut manger pour ne pas se faire manger. Après un apéritif à Turin et une entrée contre Manchester City, les Gones s'attaquent à un plat de résistance bien plus copieux, le Bayern Munich. L'Olympique Lyonnais tombe là sur un os. Le club bavarois est un des morceaux les plus coriaces du football européen.

Depuis le 7 décembre, tout le monde s'est cassé les dents sur le champion d'Allemagne. Le dernier à s'y être essayé, Barcelone, souffre d'une indigestion aux conséquences qui s'éternisent. Cuisiné par le chef Hansi Flick, le Rekordmeister semble n'avoir aucun point faible. La recette allemande s'appuie sur des ingrédients d'une qualité remarquable à l'image de Robert Lewandowski ou Joshua Kimmich, un dressage en 4-2-3-1 très efficace et un temps de repos optimal. Tout ce qu'il faut pour régaler les amoureux de football et donner des maux de tête à ses adversaires.

Si l'appétit vient en mangeant, les Lyonnais pourraient avoir très faim contre le Bayern

Pour profiter au maximum de cette alléchante affiche, les coéquipiers de Memphis Depay vont devoir croquer le match à pleines dents. Ils ne doivent pas nourrir de complexe face au grand favori à la victoire finale. Avec un collectif retrouvé, Lyon a pris goût aux exploits. Si l'appétit vient en mangeant alors les Rhodaniens doivent être impatients de se tailler la part du lion. En jouant comme des morts de faim, ils sont venus à bout des coéquipiers de Cristiano Ronaldo et des hommes de Pep Guardiola.

Pour triompher des partenaires de Manuel Neuer, la préparation sera la même : du sérieux, de la solidité et une efficacité maximale. La dose de réussite devra quand même être légèrement rehaussée. Dans ce Final 8 de la Ligue des Champions qui ne manque pas de piquant, l'OL a déjà régalé et n'a plus de pression. Cette demi-finale n'est que de la gourmandise mais elle pourrait permettre à l'effectif lyonnais de rester jusqu'au bout pour goûter à l'alléchant dessert parisien. Une motivation suffisante pour sortir les crocs.