Compos Juventus - OL : Toko-Ekambi avec Depay en attaque

Comme annoncé, c'est bien avec un onze articulé en 3-5-2 que l'Olympique Lyonnais débute ce vendredi soir contre la Juve. Rudi Garcia n'a pas souhaité bouleverser l'équilibre récent de son équipe après la prestation collective encourageante contre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. Mais il y intègre Karl-Toko Ekambi, qui débute à la place de Moussa Dembélé en attaque aux côtés de Memphis Depay.

Devant Anthony Lopes, on retrouve une défense à trois composée de Denayer, Marcelo et Marçal. Dubois et Cornet animent les ailes en tant que pistons autour d'un milieu où le jeune Caqueret est encore titulaire pour épauler Guimaraes et Aouar.

La compo de l'OL : Lopes - Marçal, Marcelo, Denayer - Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet- Toko Ekambi, Depay.

Dans les rangs de la Juve, l'inconnue majeure résidait dans l'hypothétique titularisation de Paulo Dybala. Maurizio Sarri n'a pas souhaité prendre de risques avec le classieux Argentin, de retour de blessure. Gonzalo Higuain accompagne bien Cristiano Ronaldo en attaque. Adrien Rabiot est titulaire dans l'entrejeu, tout comme Pjanic et Betancur. La défense est classique.

La compo de la Juventus : Szczesny - Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado - Rabiot, Pjanic, Bentancur - C. Ronaldo, Higuain, Bernardeschi.