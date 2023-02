Chelsea n'inscrit pas Benoît Badiashile en Ligue des Champions

Avec ses recrues clinquantes et onéreuses (les Blues ont plus dépensé que l'ensemble des quatre grands championnats réunis), Chelsea doit faire des choix. Avec seulement 25 places et un nombre faramineux d'éléments de qualité, le club de Londres a rendu sa liste de joueurs pour la Ligue des champions en laissant de côté quelques noms. Ainsi, le Français Benoit Badiashile n'a pas été retenu pour disputer la phase à élimination directe de la C1, que Chelsea début par Dortmund, en 8e de finale (aller le 15 février).

Chelsea paie son (trop-)plein de bons joueurs

L'international, arrivé de Monaco pour 40 millions d'euros cet hiver, n'est pas le seul dans ce cas : Pierre-Emerick Aubameyang a également été laissé de côté. La faute à la réglementation de la FIFA, qui ne permet d'ajouter que trois nouveaux joueurs en cours de saison. Ce sont donc Enzo Fernandez, Mikhaïlo Moudrik (achetés 120 et 70 millions), et Joao Félix qui ont été inscrits sur la liste. Aubameyang, présent depuis le début de la campagne, a été écarté par son coach Graham Potter pour faire de la place : « Ce sont des décisions difficiles. Chaque joueur apporte quelque chose mais nous avons dû prendre une décision en prenant en compte l'articulation d'un groupe. Et quand on regarde les choses de cette manière, il n'y avait honnêtement pas d'autres possibilités ».

Les 25 Blues qualifiés pour la Ligue des champions : Kepa, Mendy, Bettinelli - Silva, Chalobah, Chilwell, James, Koulibaly, Azpilicueta, Cucurella, Fofana - Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Zakaria, Gallagher, Chukwuemeka, Mount, Fernandez - Havertz, Ziyech, Pulisic, Sterling, Mudryk, Félix.