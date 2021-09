C1: Ibrahimovic forfait pour le déplacement de Milan à Liverpool

"Il est sorti du match de dimanche (contre la Lazio, 2-0) avec une inflammation au tendon. On espérait qu'il pourrait récupérer mais ce n'est pas le cas", a expliqué Pioli au micro de Sky Sport. "Aujourd'hui, il a fait un essai avec l'équipe mais on a décidé de ne pas prendre de risques", a-t-il ajouté. Le géant suédois, qui célébrera ses 40 ans dans quelques semaines, a fait son retour sur les terrains contre la Lazio, quatre mois après une blessure au genou gauche qui a nécessité une opération en juin et lui a fait manquer l'Euro avec sa sélection. Entré à l'heure de jeu, il a joué toute la dernière demi-heure, inscrivant même le second but milanais.

En l'absence d'"Ibra", l'entraîneur titularisera en pointe le Croate Ante Rebic ou le Français Olivier Giroud, qui vient de reprendre l'entraînement après quasiment deux semaines d'interruption en raison du Covid-19. "Deux jours d'entraînement ne sont pas suffisants pour avoir 90 minutes, mais il (Giroud, ndlr) peut faire un bout de match. Ibra devait démarrer comme titulaire, maintenant la question est de savoir qui va jouer entre Rebic et Giroud", a indiqué Pioli.

A peine entré, Zlatan met la Lazio KO :