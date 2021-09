A trois jours de retrouver la prestigieuse Ligue des champions, après sept ans d'absence, sur le terrain de Liverpool, Milan a parfaitement maîtrisé son premier choc en championnat. "Ibra" sur le banc au coup d'envoi, c'est Rafael Leao qui a montré la voie en ouvrant la marque avec sang-froid, d'une frappe au ras du poteau après un échange avec Ante Rebic (45e). Franck Kessié a manqué l'occasion de mettre les Rossoneri à l'abri au repos en envoyant un penalty sur la barre (45+6e). Mais c'était pour mieux laisser ce but du break à Ibrahimovic, entré à la 60e à la place de Leao sous l'ovation XXL de San Siro.

Sur sa première occasion, le géant suédois a jailli sur un joli centre à ras de terre de Rebic pour marquer l'un des buts les plus facile de son interminable carrière (67e). Et tout cela avec les lacets de ses chaussures défaits, car il était en train de les relacer au départ de l'action en contre ! Ibrahmovic, remis de sa blessure au genou, qui a nécessité une opération en juin, et Olivier Giroud désormais guéri du Covid-19 (mais non retenu pour ce match de championnat), l'entraîneur rossonero Stefano Pioli va désormais pouvoir montrer comment il entend gérer les deux pointes expérimentées de l'attaque milanaise. Et ce alors que s'avancent Liverpool mercredi puis la Juve dimanche prochain.

Milan et Naples, vainqueur samedi des Bianconeri (2-1), sont les deux seules équipes à avoir engrangé neuf points lors des trois premiers matches. L'AS Rome peut les rejoindre dimanche soir en cas de succès contre Sassuolo. Maurizio Sarri, apparu énervé dans une fin de match tendue, concède lui sa première défaite sur le banc de la Lazio, après deux succès.