Borussia Dortmund - Rose : "Ce que je pense du match ? De la merde"

L'Ajax trop fort pour un Dortmund incapable de réagir

. Le champion des Pays-Bas a su enchaîner un troisième succès consécutif dans le groupe C, grâce à un but contre son camp de Marco Reus (11ème), puis des réalisations de Daley Blind (24ème), Antony (57ème) et l'inévitable Sébastien Haller (72ème), qui a inscrit son sixième but cette saison dans la prestigieuse compétition. Sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, la formation dirigée par Erik Ten Hag a offert des séquences étourdissantes, convoquant les souvenirs de l'Ajax 2019, qui était parvenu en demi-finale de la compétition, avec une élimination cruelle face à Tottenham.

Dortmund, deuxième de Bundesliga, a été complètement dépassé par l'intensité proposée, sans parvenir à y répondre. Le sentiment d'impuissance vécu a été synthétisé par Marco Rose en conférence de presse d'après-match. Sondé sur ce qu'il pensait de cette soirée, le technicien arrivé cet été à la tête de l'équipe a eu une réponse franche : "De la merde", a-t-il rétorqué, puis de poursuivre : "Je pense que c'est une victoire très méritée. C'est un Ajax fort. Nous sommes bien entrés dans le match dans l'ensemble, nous concédons ensuite un but évitable. L'Ajax nous a fait mal avec deux ou trois situations anodines puis le deuxième but est venu immédiatement, avec le deuxième ou troisième tir et puis il y a eu 2-0. Globalement, nous n'avons pas assez bien réagi, que ce soit dans notre langage corporel mais surtout dans notre foi dans le jeu". Concédant avoir traversé une "soirée difficile", Rose aura l'occasion de disputer une revanche face à l'Ajax, dès le 3 novembre prochain en Allemagne, à l'occasion de la quatrième journée de la phase de poules de la compétition alors que 3 points séparent les deux formations.

