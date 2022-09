Robert Lewandowski a quitté le Bayern durant la précédente intersaison à la suite de neuf ans de bons et loyaux services. A ce moment-là, beaucoup prédisaient des difficultés aux Munichois sur le plan offensif surtout qu’ils n’ont pas remplacé le Polonais par un autre attaquant de pointe. Finalement, les champions d’Allemagne se sont bien débrouillés. Pour Karl-Heinz Rummenigge, c’est la preuve que personne n’est vraiment indispensable au sein de cette équipe.

Le Bayern a déjà tourné la page Lewandowski

"(Robert) Lewandowski voulait tenter une nouvelle aventure professionnelle et il a été satisfait. Maintenant, l'équipe (du Bayern Munich) joue différemment et, n'ayant plus le classique numéro 9 de 40-50 buts par saison, déploie quatre éléments très rapides et capables de faire très mal aux avant-postes", a indiqué le double Ballon d’Or dans un entretien au Corriere dello Sport.



Avant le match de son équipe contre l’Inter en Ligue des Champions, Rummenigge s’est aussi exprimé à propos d’un autre grand attaquant, en la personne de Romelu Lukaku. Il est certain de sa réussite chez les Nerazzurri. "(C’est) Une opération très intelligente de mon ami (Beppe) Marotta. Il l'a vendu en 2021 pour 115 millions d'euros et l'a repris en prêt 12 mois plus tard. Lukaku avec l'Inter a déjà gagné le Scudetto et je suis sûr qu’il sera très performant cette saison."