Aulas n'oublie pas Genesio

C’est une première victoire pour l’OL version Sylvinho et Juninho. Le succès de Chelsea contre Arsenal en finale de la Ligue Europa (4-1), mercredi à Bakou, fait le bonheur des Lyonnais, désormais assurés de disputer la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions sans passer par les deux tours de qualification qu’ils auraient dû disputer grâce à leur troisième place obtenue en Ligue 1.

Une nouvelle évidemment accueillie avec joie par Jean-Michel Aulas qui, sur Twitter, a tenu à féliciter les Blues mais aussi Bruno Genesio, son ancien entraîneur. "Bravo à Chelsea pour cette belle victoire en Ligue Europa, merci à N’Golo (Kanté) et Olivier (Giroud) qui nous ont donné le bonheur de participer à la phase de groupes de Ligue des champions", a-t-il ainsi posté en fin de soirée.

"Bravo et merci à Bruno pour cette formidable performance", a-t-il ajouté, rappelant que l’ex-coach rhodanien, si critiqué, avait qualifié son club pour la C1 trois fois en quatre ans. Ce n’est pas lui qui en profitera, mais le nouveau staff brésilien, qui peut maintenant entrevoir le mercato plus sereinement. Avec un nouvel argument de poids, la C1, à avancer aux éventuelles futures recrues.

