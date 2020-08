Atlético Madrid : "Le football nous doit une Ligue des champions", estime le président

L'Atlético Madrid est un club qui ne cesse de croire en ses chances. Et quand on connaît le passé de l'équipe en Ligue des champions, ce n'est pas une mauvaise idée. En effet, l'Atlético Madrid a perdu 3 finales dans la compétition, en 1974, 2014 et 2016, les Colchoneros espèrent donc enfin triompher, lors du Final 8 de la compétition à Lisbonne, du 12 au 23 août.



Opposé à Leipzig en quarts de finale du tournoi, jeudi (21h), l'Atlético Madrid, tombeur de Liverpool en huitièmes, pourrait affronter le PSG, au tour suivant, en cas de qualification pour les deux équipes.

L'Atlético veut ramener la Ligue des champions

"Nous abordons les matchs avec un grand enthousiasme et surtout une grande envie de gagner. Une magnifique opportunité se présente à nous, nous avons deux matchs devant nous pour arriver en finale", a expliqué le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, dans un entretien accordé à AS.



"Nous avons joué trois finales et, pour diverses circonstances, nous n'avons pas pu les gagner. Le football nous doit une Ligue des champions et j'espère que ce sera celle-ci. Le football est comme ça, on avait trois fois la Champions dans la main, mais au dernier moment, elle nous a échappé. [...] Nous allons à Lisbonne avec une seule idée : ramener la Ligue des champions", a-t-il affirmé. Désormais, c'est à Diego Simeone de motiver ses troupes.