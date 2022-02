Joao Felix, assisté de Renan Lodi, a donné l'avantage aux locaux à la septième minute d'Atlético - MU (1-1) mercredi, mais Anthony Elanga, assisté de Bruno Fernandes, a égalisé à dix minutes du terme. Les deux équipes sont en difficulté sur le plan national cette saison et considèrent donc la Ligue des champions comme leur dernière chance de gloire. Les deux équipes se battent pour une place dans le top 4 de leur championnat respectif, même si elles ont commencé la saison avec l'idée de se battre pour le titre ; l'Atlético en particulier, étant donné qu'il est le champion en titre de la Liga.

La stratégie des Colchoneros

"C'est notre stratégie depuis longtemps", a déclaré Felix après le match, comme le rapporte Marca. "Nous essayons de marquer tôt parce que s'ils ne marquent pas, nous sommes plus proches de la victoire. La semaine dernière, nous avons beaucoup centré et la vérité, c'est que cela a fonctionné.



"Nous devons continuer à travailler dur pour nous assurer que nous sommes forts pour la dernière ligne droite de la saison. Nous sommes confiants et nous nous battons pour un objectif qui est clair pour nous. Nous devons être performants en Ligue des champions et en Liga. Je ne dis pas que nous allons nous battre pour le titre car c'est difficile, mais pour nous qualifier pour la Ligue des champions."