Asensio met le PSG en garde

Mardi 15 février prochain, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid croiseront le fer une première fois à l'occasion du match aller de leur huitième de finale de Ligue des champions (21h). Un rendez-vous attendu par les deux équipes, avec une étape capitale pour leurs saisons. Côté madrilène, l'espoir d'une bonne performance en terre parisienne est clairement affiché. Marco Asensio ne s'en est pas caché.

Invité à s'exprimer sur le sujet dans l'émission "El Larguero", diffusée sur la Cadena SER, l'ailier du Real Madrid a confirmé les objectifs des merengue : "Dans un match comme celui-ci, personne ne sera favori. C'est vrai que nous allons jouer contre une grande équipe composée de grandes stars, mais nous sommes Madrid, nous avons confiance en nous et cette année, nous réalisons déjà de belles choses. Nous irons à Paris pour l'emporter."

Une déclaration claire et sans ambiguïté de la part d'un joueur à la forme ascendante depuis plusieurs semaines. En attendant de savoir si Karim Benzema sera oui ou non en état de jouer au Parc des Princes, le Real Madrid veut croire en ses chances face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et Lionel Messi.