Ajax : ten Hag a vu un "match très intense" face au Benfica

L'Ajax Amsterdam n'a, pour une fois, pas su gagner un match de Ligue des Champions dans cet exercice 2021-2022. Placée dans le groupe C en phase de poules, l'équipe d'Erik ten Hag a réalisé un parcours parfait en terminant en tête et en en enchaînant 6 victoires en 6 matchs face au Sporting, le Borussia Dortmund et Besiktas. Mercredi soir, en 8ème de finale aller de la compétition, le club hollandais n'a pas perdu, et a offert du spectacle dans son opposition face au Benfica Lisbonne (2-2). Menant au score grâce à Dušan Tadić (18ème), l'Ajax a ensuite vu Sébastien Haller marquer contre son propre camp (26ème) avant que l'attaquant ne redonne l'avantage à son équipe (29ème). Toutefois, Roman Yaremchuk a égalisé en faveur du Benfica pour le nul final (72ème).

"Je pense que tout le monde a apprécié ce match"

En conférence de presse, Erik ten Hag a valorisé le beau spectacle proposé par les deux formations, soulignant les points à améliorer dans l'optique du 8ème de finale retour, prévu le 15 mars prochain aux Pays-Bas. "Vous avez pu le voir sur le terrain, c'était un match très intense et de haut niveau. Avec des actions fantastiques des deux côtés. Du côté de Benfica aussi. Je pense que tout le monde, au stade mais aussi devant sa télévision, a apprécié ce match parce qu'il y avait beaucoup d'actions dans les deux surfaces. En tant qu'entraîneur, vous voulez avoir plus de contrôle. Et je pense que c'était possible si nous avions mis plus le pied sur le ballon, on aurait alors pu se créer plus d'occasions. Nous devons aussi mieux défendre les contre-attaques de Benfica", a-t-il assuré.



Estimant que l'Ajax avait de bonnes chances à la condition d'apprendre de cette rencontre, le technicien a également affirmé qu'en posant le pied sur le ballon, l'Ajax parviendra à créer des espaces et sera "moins vulnérable en contre-attaques". En tête de l'Eredivisie avec 5 points de plus que le PSV, la formation de ten Hag aura 4 matchs à jouer avant le retour face au Benfica : face aux Eagles, l'AZ Alkmaar (demi-finale de Coupe), le RC Waalwijk, puis Cambuur.