Ajax - Haller : "Le rêve s'arrête là"

Déçu par l'élimination, Haller serait courtisé par l'Inter Milan

Sur la pelouse de la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam, c'est la déception qui a rapidement envahi les esprits des locaux. Il y avait de quoi. Après le match nul lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et l'Ajax (2-2), c'est un revers qu'a concédé la formation hollandaise mardi soir (0-1), sur le seul tir cadré de son opposant, œuvre de Darwin Nuñez à la 77ème minute de jeu.a bien cru ouvrir le score dès la 7ème minute de jeu mais son but a été annulé en raison d'une position de hors-jeu. Au micro de beIN SPORTS, le buteur a confié ses sentiments, appelant son équipe à se focaliser sur les objectifs à venir, et notamment la défense de son titre sur le plan national alors que l'Ajax compte 2 points d'avance sur le PSV Eindhoven en Eredivisie."C'est la Ligue des Champions, on se doit d'hausser notre niveau de jeu et ne pas laisser ne serait-ce qu'une demi-occasion à l'adversaire. Sur les deux matchs, on peut dire qu'ils (Benfica, ndlr) ont fait une opération parfaite. Donc maintenant, à nous de regarder vers l'avant. On sait que c'est une très, très grosse déception.. À nous d'en tirer les leçons et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus", a notamment affirmé le joueur qui a su performer pour sa première campagne dans la compétition.Le média transalpin cite également les noms de Jonathan David (Lille) et Romelu Lukaku (Chelsea) comme pistes, indiquant que l'Ajax Amsterdam réclamerait 35 millions d'euros pour Haller. Un montant jugé trop important pour l'équipe de Simone Inzaghi.