Si l’Ajax a ébloui la Ligue des Champions lors de ses qualifications contre le Real puis la Juve, grâce à son jeu offensif infernal, la formation amstellodamoise a montré une autre facette lors de la demi-finale aller remportée dans l’antre de Tottenham (0-1), la semaine dernière. Après un gros début de match et une ouverture du score signée Donny van de Beek (25e), les hommes d’Erik ten Hag ont subi face aux Spurs, eux qui ont plutôt l’habitude d'aller perturber la relance adverse.

"Durant la dernière heure de jeu, on a fait de bonnes choses, l’organisation défensive de l’équipe a été excellente", s’est ainsi réjoui le coach des Ajacides, ce mardi en conférence de presse, à la veille du match, avant de nuancer: "On a trop pensé à défendre notre avance, mais cela a aussi montré les forces de Tottenham. On doit faire mieux en attaque mais ça dépend de l’adversaire. On doit lire le jeu et voir ce que l’on doit faire, c’est le défi".

Ten Hag ne s’en cache pas, son équipe va s'adapter car elle a plus de mal à presser une équipe de Tottenham qui prépare moins ses actions que le faisaient les Merengue et les Bianconeri lors des deux tours précédents. "Une équipe anglaise joue avec une intensité différente. On l’a remarqué contre le Real et la Juve. On devra être plus rapide qu’à Londres et on doit gagner", conclut ainsi le technicien néerlandais (49 ans).

Si le bloc défensif de l’Ajax est composé de joueurs rapides capables de gérer les phases de transition, certains sont aussi excellents dans les duels. Matthijs de Ligt est un colosse, quand Daley Blind, qui était un numéro 6 avant son départ pour Manchester United, brille par sa vision de jeu qui lui permet soulager les siens. Sur les côtés, si le gaucher Nicolas Tagliafico est plus en difficultés, Joël Veltman est particulièrement solide. Cette équipe sait défendre.